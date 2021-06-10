Похищение девушки в Алматы попало на видео

Заявление от девушки не поступало.

В Алматы пытались похитить девушку, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram.

В сообщении отмечается, что это произошло возле торгового центра "Армада".

Стоит отметить, что заявление от девушки не поступало.

Она отказалась от подачи заявления, так как дружит с парнем около трех лет, - уточнили в пресс-службе полиции города.

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