Мангистау лидирует среди регионов по итогам пяти месяцев

Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 4,5%.

В ходе заседания Правительства РК были озвучены показатели социально-экономического развития регионов за 5 месяцев.

Мангистауская область показала рост по всем 7 направлениям экономики.

Обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, торговля, транспорт, частные инвестиции:

- объем обрабатывающей промышленности-104,5%;

– инвестиции в основной капитал-115,1%;

- объем продукции сельского хозяйства-103%;

- объем строительных работ-109,1%;

- темп ввода жилья-106,3%;

– торговля-102,7%;

- транспорт и логстика-108,1%

За первые 5 месяцев 2021 года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 4,5% и составил 63,5 млрд. тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

У нас в регионе в разы выросло производство минеральных удобрений, битума и нефтепродуктов. К примеру, завод "Каспий битум" сегодня покрывает 48% спроса на дорожный битум всей страны, - сказал аким области.

Он также доложил о том, что в текущем году в данном секторе запланирована реализация 8 проектов на 21,7 млрд тенге. В итоге будет создано более 200 рабочих мест.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!