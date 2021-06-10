Эмир Катара поздравил Токаева с разработкой собственной вакцины от коронавируса

Он подчеркнув намерение оказать любую поддержку в данном вопросе.

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел государства Катар Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-катарских отношений с акцентом на укрепление политических, торгово-экономических и инвестиционных связей.

Глава государства отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес.

Думаю, что Ваш визит будет иметь весьма полезное значение. Не сомневаюсь, что в будущем нам удастся достичь больших результатов в нашем сотрудничестве. Казахстан заинтересован в достижении этих результатов, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о достигнутой по итогам недавнего телефонного разговора с Эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани договоренности о совместной подготовке нескольких крупных инвестиционных проектов в преддверии запланированного визита лидера Катара в Казахстан.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Катара передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Эмира Катара Президенту и народу нашей страны.

Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани проинформировал главу нашего государства о стремлении Эмира Катара создать прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия с Казахстаном с акцентом на экономический блок. Он также передал поздравления катарского лидера по случаю разработки казахстанского антиковидного препарата QazVac, подчеркнув намерение оказать любую поддержку в данном вопросе.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Катара сообщил Касым-Жомарту Токаеву об итогах переговоров с его коллегой Мухтаром Тлеуберди, а также о получении от казахстанской стороны ряда предложений по реализации инвестиционных проектов. В данном контексте он отметил, что Фонд национального благосостояния и национальные компании Катара ведут активную работу по изучению этих проектов.

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