Казахстану предложили открыть фабрики по пошиву одежды мировых брендов

Использование современных технологий, автоматизации, искусственного интеллекта помогут снизить затраты на рабочую силу и тем самым обеспечить конкурентные предложения.

Крупные западные модные бренды ищут площадки, где могли бы шить одежду. Член исполнительного комитета, заместитель председателя Baker McKenzie Констант Ульмер-Айлфорт считает, что такие фабрики могли бы появиться в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, для увеличения экспорта в другие страны ЕАЭС и для производства одежды и текстиля по договорам с западными брендами и магазинами одежды, Казахстану нужно будет снизить затраты на производство, экспорт одежды и текстиля, а также улучшить качество производственных мощностей.

Потребуется построить ряд новых современных заводов и фабрик. Это будет включать предоставление земли в долгосрочную аренду с низкими затратами и господдержку строительства. Фабрики, которые будут строиться, должны отвечать требованиям современного уровня развития техники и технологий. Использование современных технологий, автоматизации, искусственного интеллекта помогут снизить затраты на рабочую силу и тем самым обеспечить конкурентные предложения, - сказала Констант Ульмер-Айлфорт на заседании Совета иностранных инвесторов.

Она добавила, что снижение тарифов на электроэнергию позволило бы снизить эксплуатационные расходы на новых фабриках, а освобождение от налогов, включая корпоративный, подоходный и социальный налог, налог на землю и имущество, мог бы привлечь в страну модные западные бренды и магазины - сделать Казахстан более конкурентоспособным.

Специалисты, работающие на швейных и текстильных предприятиях должны будут пройти обучение по выпуску продукции, отвечающей западным стандартам качества. Потребуется программа по отправке казахстанских специалистов за границу, привлечение иностранных экспертов в Казахстан для передачи передового опыта и обучения местных специалистов, - подчеркнула эксперт.

По ее словам, правительству необходимо будет разработать кампанию по информированию крупных западных брендов и магазинов о возможностях производства своей одежды по договорам с новыми заводами в Казахстане.

Мы не ожидаем, что эти изменения сделают Казахстан мировым лидером по экспорту одежды и текстиля. Но мы считаем, что эти изменения значительно повысят конкурентоспособность швейного и текстильного секторов и позволят этому сектору внести существенный вклад в развитие несырьевой экономики Казахстана, - заключила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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