Образцовый участковый пункт полиции работает в Костанайской области

В области все участковые пункты полиции отремонтированы и оснащены всем необходимым.

Участковый пункт полиции "Юбилейный" №15 был создан в сентябре 2020 года. Он оснащен системой видеонаблюдения, камеры выведены на Центр оперативного управления.

Это значит, что процесс общения с гражданами находится под постоянным контролем и так реализуется принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям. Исключает это и коррупционные риски. Также во всех дворах новых микрорайонов в рамках программы "Цифровой Казахстан" установлено 20 камер видеонаблюдения по системе "Безопасный двор" с выводом изображения в пункт полиции и ЦОУ.

Количество обращений за год выросло в два раза. По словам старшего участкового опорного пункта майора полиции Нурлана Молдахметова, в основном они касаются нарушения тишины и общественного порядка.

На участке проживает свыше 16 тысячи человек. Здесь расположена средняя школа №27 и 1 детский сад. На территории находится 4 микроучастка, в которые входят 58 многэтажных домов. Так же в новом микрарайоне много организаций с различными видами собственности, такие как кафе, магазины, аптеки, сауны и бани, – говорит старший участковый Молдахметов.

Рабочий день участкового начинается с 8:30 до 23:00. Утро начинается с получения оперативной информации. Но даже если рабочий день завершился участковые всегда на связи.

Наши личные и рабочие телефоны указаны на листовках, которые разместили во всех подъездах, раздавали людям, - отмечает Молдахметов. - Глава государства говорил о том, что полиция должна быть в шаговой доступности. В данное время мы работаем по этому принципу. Нами разработаны общие чаты в WhatsApp, мы включились в эту работу.

Стоит отметить, что все адреса расположения участков полиции, данные и контактные телефоны участковых инспекторов размещены в социальных сетях, подъездах домов и организаций города. Жители микрорайона положительно оценивают эту инициативу и активно содействуют работе участковых инспекторов.

Благодаря нашим участковым в нашем районе чистота и порядок. Он своевременно реагирует на все проблемы, обходит квартиры, интересуется жалобами и замечаниями жильцов. Присутствие участкового в чате и его быстрое реагирование на нарушения дисциплинирует жильцов. В нашем подъезде больше не мусорят, не курят, - отзывается жительница микрорайона Юбилейный Валентина Зубкова.

Помогает в работе и тот факт, что ключевым требованиям реформ является требование о том, что участковые должны проживать на обслуживаемой территории. Старший участковый опорного пункта майора полиции Нурлан Молдахметов проживает в микрорайоне "Юбилейный".

Он получил новую автомашину.

В семье трое детей, они ходят в школу и детсад тут же. Поэтому утром, встречаясь с преподавателями и воспитателями, Нурлан узнает обстановку.

В полиции он служит с 2005 года, более 15 лет. Из них 11 лет участковым. Знает специфику города и умеет быстро реагировать на запросы граждан.

Для меня важно, что в настоящий момент создаются все условия для работы участковых. Действует хороший социальный пакет для полицейских. Поэтому задача, каждого из нас соответствовать современным требованиям, которые предъявляет общество к нашей работе, - отмечает участковый инспектор полиции.

В Костанайской области в настоящее время все участковые пункты полиции отремонтированы и оснащены всем необходимым.

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