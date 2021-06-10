Ударил ножом из-за ревности: страшная сцена попала на видео

Мужчина был пьян.

Мужчина ударил ножом женщину на глазах у ребенка в Уральске, сообщает zakon.kz.

Дебошир был пьян и пытался скрыться с места происшествия.

Пострадавшая доставлена в областную многопрофильную больницу с диагнозом "Проникающее колото-резаная ранение грудной клетки слева" и переведена в реанимационное отделение, - отметили в пресс-службе ДП.

Следствием установлено, что задержанный и потерпевшая находились в близких отношениях примерно три года, он проживает в Актобе, но на несколько дней приезжал в Уральск для встреч.

9 июня примерно в 23:00 часов он приехал к потерпевшей на работу и на почве ревности нанес ранение ножом, который принес с собой. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее не судим, нигде не работает, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

В настоящее время мужчина находится в ИВС, следствием проводится комплекс мер направленных на сбор и закрепление доказательств.

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