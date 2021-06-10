Назван микрорайон Алматы с нулевой преступностью

Речь идет о домах ПКСК “Қуаныш Мекені”, расположенных в микрорайоне Жетысу-3.

Полиция Алматы назвала микрорайон, где уровень криминогенности нулевой, передает zakon.kz.

Речь идет о домах ПКСК “Қуаныш Мекені”, расположенных в микрорайоне Жетысу-3, сообщается на официальном сайте МВД РК.

Налажена тесная работа с участковым Бахытжаном Рахмановым и с начальником участка Мухитом. На данный момент комплекс имеет три входа, на всех входах имеются пропускные пункты, калитки, блоки вызова, то есть домофонная связь. Очень сильно развит в нашем комплексе соседский контроль. И эта работа проводится совместно с полицией. На протяжении последних двух лет в нашем комплексе не наблюдается криминальная активность, – сообщил председатель ПКСК Дидар Шажалиев.

По словам жителей ЖК, с хулиганами, бросающими мусор и нарушающими тишину, участковый разбирается оперативно.

Данный участок обслуживают три участковых инспектора полиции. На территории имеются 26 КСК и ПКСК. Актуально отличившееся – ПКСК “Қуаныш Мекені”. ЖК, можно сказать, безопасное. Так, по периметру установлены видеокамеры. На данном участке с начала года не зарегистрировано ни одного правонарушения. Мелкие выявляются и устраняются силами ПКСК. Мы принимаем меры по обеспечению безопасности жителей и их детей, – рассказал участковый инспектор УП Ауэзовского района Бахытжан Рахманов.

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