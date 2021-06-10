Экспорт животноводческой продукции должен стать нашим приоритетом - Токаев

Важно обеспечить международное признание качества и безопасности казахстанской продукции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расширить географию экспортных товаров, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил о том, что в прошлом году Казахстан впервые вывел около 100 отечественных экспортеров на международную электронную платформу Alibaba Group. Доступ к мировым рынкам получили более 4 тыс. наименований казахстанских товаров, и в условиях закрытых границ смогли переориентировать экспортные потоки с традиционных направлений, которые оказались закрытыми, на новые рынки сбыта.

Отечественные производители сафлорового масла впервые экспортировали свою продукцию в Катар и США. Мы также смогли диверсифицировать и экспорт замороженного мяса с рынков Китая и стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Сейчас важно и далее расширять географию поставок нашей пищевой продукции. В целом экспорт качественной, экологически чистой продукции животноводства должен стать нашим приоритетом, - сказал глава государства на заседании иностранных инвесторов.

По его словам, важно обеспечить международное признание качества и безопасности казахстанской продукции. Поддержка должна быть со стороны министерств торговли и сельского хозяйства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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