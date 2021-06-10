В столице гвардеец вытащил из горящей квартиры 10-летнего мальчика

Пожар был ликвидирован силами сотрудников Департамента по ЧС столицы.

Это произошло сегодня, 10 июня, в 13.40 часов дня в одном из многоэтажных жилых домов по улице Мәңгілік Ел, передает zakon.kz.

Военнослужащий столичной воинской части 5573 Национальной гвардии ефрейтор Аслан Кожахметов в этот день находился на отдыхе. Спускаясь по лестнице в подъезде дома, где произошел пожар, он заметил дым и обескураженную бабушку, звавшую на помощь. Гвардеец, не растерявшись, незамедлительно забежал в квартиру, откуда шел густой дым и увидел мальчика, пытавшегося самостоятельно потушить пожар в кухне. Оценив обстановку, Аслан схватил ребенка и вывел его в безопасное место, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

По пути гвардеец, вызвав на место происшествия пожарную службу, помог эвакуировать других жильцов данного подъезда.

Пожар был ликвидирован силами сотрудников Департамента по ЧС столицы. Жертв и пострадавших нет.

Командование представило военнослужащего к поощрению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!