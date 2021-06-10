Разделали собаку во дворе многоэтажного дома – полиция СКО изучает видео

В комментариях к видео множество возмущенных комментариев. Но есть и те, кто считает, что люди сделали это из бедности, а другие вспомнили чебуреки и беляши, продающиеся на рынках.

В соцсетях Петропавловска появилась видеозапись, на которой мужчина и женщина готовят собачье мясо практически во дворе многоэтажного жилого дома, сообщает zakon.kz.

Шокирующую картину были вынуждены наблюдать жители дома 351 на улице Нурсултана Назарбаева, передает Петропавловск.news.

На кадрах двое людей снимают шкуру с трупа собаки, а затем в тазу носят мясо и внутренности.

В комментариях к видео множество возмущенных комментариев. Но есть и те, кто считает, что люди сделали это из бедности, а другие вспомнили чебуреки и беляши, продающиеся на рынках.

В пресс-службе ДП области сообщили, что личности мужчины и женщины установлены. Сейчас с ними ведется разъяснительная работа.

Если их действия будут квалифицированы как жестокое обращение с животными (статья 316 УК РК), нарушителям грозит штраф до 120 МРП (350 040 тенге).

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