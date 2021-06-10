Начался суд над французом, давшим пощечину Макрону

Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.

Во Франции началось судебное заседание, на котором рассматривают дело Дамьена Тареля, ударившего по лицу президента страны Эммануэля Макрона, сообщает zakon.kz.

Судебное заседание по факту избиения президента проводится во французском городе Валанс, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел во вторник во время визита Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции. Президент подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшихся. В этот момент один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту. Охрана задержала двух человек. 28-летний Тарель на допросе заявил, что его действия были спонтанными​​​. Второго мужчину, который снимал происходящее, отпустил суд.

После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") и оружие.

Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.

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