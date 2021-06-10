2,6 млн тонн кормов заготовит Актюбинская область в текущем году

На сегодня в Актюбинской области завершилась посевная кампания. Засеяно почти 800 тысяч гектаров.

Вопросы заготовки кормов в Актюбинской области рассмотрены на совещании под председательством главы региона Ондасына Уразалина в четверг, 10 июня. В режиме ВКС о проводимой работе отчитались акимы всех районов области и городе Актобе, сообщает zakon.kz.

В текущем году сельхозтоваропроизводителям региона предстоит заготовить более 2,6 миллиона тонн кормов, то есть полуторагодовой запас.

Заслушав доклады, глава области подчеркнул, что все возможности по увеличению объемов заготовки должны быть использованы.

Лето, согласно прогнозам, будет жарким. Какая ситуация, к сожалению, сложилась в соседней области, вы знаете. Учитывая эти факты, необходимо провести разъяснительную работу с фермерами о заготовке кормов впрок. В первую очередь, необходимо обеспечить внутренний спрос, по возможности помочь соседнему региону, - подчеркнул Ондасын Уразалин, сообщив, что ход заготовки кормов будет под его личным контролем.

Кроме того, аким области поднял вопрос рационального использования орошаемых земель. Ондасын Уразалин подверг критике работу акимов г. Актобе, Каргалинского и Хромтауского районов за простой 2,4 тысячи га. орошаемых земель, хотя каждый гектар находится в пользовании конкретных крестьянских хозяйств.

Это и ваше упущение. Не используемые по назначению земли нужно изъять и передать тем, кто будет работать. аким Актюбинской области Ондасын Уразалин

Отметим, сегодня в регионе ведутся работы по восстановлению более 10,6 тыс. гектаров орошаемых земель, из них 4,5 тыс. гектаров будут сданы в эксплуатацию в текущем году.

По каждому гектару составьте план, определите структуру посевов. С весны чтобы уже приступали к работе на поливных землях без задержек. аким Актюбинской области Ондасын Уразалин

Добавим, на сегодня в Актюбинской области завершилась посевная кампания. Засеяно почти 800 тысяч гектаров.

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