Токаев поручил отслеживать причины заторов товаров на границе

Он добавил, что информационная система должна функционировать на всех создаваемых центрах свободной торговли с Узбекистаном, Кыргызстаном и другими соседями.

Правительство Казахстана должно будет внедрить на Хоргосе сквозной трекинг движения контейнеров с изображением фактического местоположения, времени в пути и причины задержек. Такое поручение дал на 33-ем заседании Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Поручаю правительству внедрить на границе, в частности, речь идет о Хоргосе, сквозной трекинг движения контейнеров с изображением фактического положения, временив в пути и причины задержек. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что информационная система должна функционировать на всех создаваемых центрах свободной торговли с Узбекистаном, Кыргызстаном и другими соседями.

То есть транспортные коммуникации в настоящее время являются приоритетом в политике правительства и за реализацию этой программы я лично наблюдаю, - предупредил правительство глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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