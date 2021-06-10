Сестра Сергея Шойгу скончалась от коронавируса

Это уже третий депутат Госдумы скончавшийся в период пандемии коронавируса.

На 69-м году жизни cкончалась депутат Госдумы от "Единой России" и сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook написал руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе. Ее уход — большая потеря для всех нас. Сергей Неверов

Заместитель главы фракции "Единой России" и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина сообщила, что причиной смерти стал инсульт как осложнение коронавируса.

Это уже третий депутат Госдумы скончавшийся в период пандемии коронавируса. Ранее стало известно о смерти двух депутатов КПРФ Вахи Агаева и Валентина Шурчанова.

Лариса Шойгу родилась в 1953 году в городе Чадан. В Государственную думу пришла работать в декабре 2007 года. Депутат является родной сестрой министра обороны России Сергея Шойгу. Высокопоставленный родственник пока не дал официальных комментариев.

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