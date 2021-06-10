Армения откажется от названия "коньяк" за €3 млн

Армения придумает новое название для своего коньяка, а также направит средства на разработку рекламы и маркетинга своей обновленной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом на программу изменения названия "коньяк". Ереван должен отказаться от него в течение 14 лет на местном рынке и 25 лет — на зарубежном, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, отмечается, что реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — 3 миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках, - говорится в постановлении правительства, проект которого представил министр экономики страны Ваан Керобян.

Он уточнил, что данная программа будет профинансирована из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

В соответствии с ней Армения придумает новое название для своего коньяка, а также направит средства на разработку рекламы и маркетинга своей обновленной продукции на внутреннем и внешних рынках. Решение реализуется по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве страны с ЕС.

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