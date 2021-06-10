Сельский клуб сгорел в Актюбинской области после удара молнии

Люди успели вынести из горящего здания часть мебели. Все остальное сгорело.

В Актюбинской области молния ударила в крышу сельского клуба. Начавшийся пожар полностью уничтожил здание, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в Шалкарском районе, передает портал "Мой Город".

Произошло это после дождя – вечером, когда в клубе уже никого не было.

Люди успели вынести из горящего здания часть мебели. Все остальное сгорело.

Общая площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

Огонь тушили 8 пожарных, они выехали в село на двух машинах. Только в 22.10 пожар удалось ликвидировать. пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Стоит отметить, в том же Шалкарском районе, в ауле Шоксу недавно от града погибло около 100 голов скота: овцы были после стрижки без шерсти, паслись в степи и не выдержали ударов градом.

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