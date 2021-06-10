Мошенники оформили на алматинку кредитов на 5,5 млн

Марина предполагает, что мошенники были в сговоре с сотрудниками банков, а иначе провернуть такую аферу было бы просто невозможно. Она обратилась за помощью в полицию.

Интернет-мошенники вновь активизировались в Казахстане. На Марину Бостанжиеву без ее ведома оформили займы сразу в трех банках на общую сумму почти 5,5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Марине позвонила девушка, представилась менеджером банка и рассказала, что от ее имени к ним пришли четыре заявки, передает Первый канал "Евразия".

Все уверения женщины, что этого не может быть девушка не слушала. Она предупредила Марину, что через несколько минут ей позвонит сотрудник безопасности и устранит все проблемы. Нужно лишь подготовить удостоверение личности и беспрекословно выполнять все его требования.

Он мне говорит: "Вы одна дома?" Я говорю: "Нет. Внучка есть 11 лет". "Дайте ей телефон". Вот у меня внучка, которую я воспитываю. Я дала ей телефон. Дети сейчас продвинутые. Он ей сказал: "Набери эту программу и мы должны напрямую работать с твоей бабушкой". Минут через 15 он снова позвонил. Я говорю: "Знаете, Денис, вы, наверное, меня обманываете. Не может быть! Что это такое? Я сейчас поеду в банк. Он говорит: "Как хотите, поезжайте! Вы упустите время!" Марина Бостанжиева

Псевдосотрудник банка Денис предложил внучке Марины установить приложение для удаленного доступа к телефону. Такие программы позволяют полностью контролировать устройство, распознать личные данные и пароли.

Он такой обходительный, общительный! Вы даже никогда не подумаете, что действительно там идет обман. Я получаю зарплату 80 000. Я - человек предпенсионного возраста, мне уже на пенсию в следующем году. Как могли работники банков? Там же сидит человек на одобрении. Как он, глядя на мои пенсионные отчисления, на мою пенсионную историю? Все данные они сейчас знают же. Я должна в эти три банка. Спасибо, что два других отказали. Марина Бостанжиева

Марина предполагает, что мошенники были в сговоре с сотрудниками банков, а иначе провернуть такую аферу было бы просто невозможно. Она обратилась за помощью в полицию.

Если сравнивать прошлый и этот год, то с началом пандемии увеличилось количество мошенников. Мы совместно с этими финансовыми институтами в рамках расследуемых уголовных дел прорабатываем вопрос, чтобы тех людей, которые нечаянно стали жертвами мошенников, освободить от выплаты тех займов, которые они, по сути, не получали. официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

После целой череды подобных преступлений встревожились депутаты и обратились в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Айгуль Куспан считает: надо предусмотреть добровольный отказ от оформления кредитов. Если норму примут, то на казахстанцев, которые подали заявление на запрет, заем оформлять не будут. Но и это - не панацея, предупредили в Агентстве. Нужно всегда быть начеку: не доверять пугающим заявлениям мошенников, а тем более, не следовать их инструкциям. Лучше положить трубку и самостоятельно позвонить по официальным номерам банка.

Я прошу помочь мне! Надо выходить на Правительство, чтобы закрыли онлайн-кредиты. Людей доводят до суицида. Сейчас я сама нахожусь в таком положении. У меня вопрос: "Что мне делать?" Марина Бостанжиева

13 июня наступит первый день погашения кредитов Марины Бостанжиевой. Она опасается, что банки арестуют ее зарплатный счет, но и возвращать чужой долг она не намерена, да и нечем. 5,5 млн тенге - это огромные для ее семьи деньги.

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