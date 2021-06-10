Повышенный ранг пожара - в Алматы горит магазин на улице Розыбакиева

На месте задействовано 16 ед. техники, более 40 человек личного состава.

В Алматы произошел пожар на пересечении улиц Розыбакиева и Сатпаева. Горит магазин, сообщает zakon.kz.

10 июня в 23:26 силы ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу Розыбакиева 95.

По прибытии, установлено горение открытым пламенем одноэтажного здания магазина, создалась угроза распространения на примыкающее трехэтажное здание. На него незамедлительно были поданы пожарные и лафетные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернуто два боевых участка с северной и южной стороны. Развернута пожарная автолестница. Работают звенья газодымозащитной службы. На месте задействовано 19 единиц техники, более 60 человек личного состава. пресс-служба ДЧС города Алматы

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