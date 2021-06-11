Пожар на улице Розыбакиева в Алматы – пожарные стягивают людей и технику

На месте задействовано 19 единиц техники, более 60 человек личного состава.

Пожар на улице Розыбакиева в Алматы не утихает. Огонь разгорается, пожарные пытаются не дать ему перекинуться на рядом стоящее здание, сообщает zakon.kz.

Установлено горение открытым пламенем, одноэтажного здания магазина, с переходом на примыкающее трехэтажное здание. Развернут уже третий участок - с западной стороны. пресс-служба ДЧС города Алматы

На месте задействовано 19 единиц техники, более 60 человек личного состава.

Пожару присвоен повышенный ранг.

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