Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным

Трамп обозвал Байдена "сонным" во время предвыборной кампании 2020 года.

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему главе государства не заснуть на встрече с Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!, - обратился Трамп к Байдену.

Трамп обозвал Байдена "сонным" во время предвыборной кампании 2020 года. Позднее он решил найти новое обидное прозвище своему оппоненту, так как его команда пришла к выводу, что "сонный Джо" не работает на антирейтинг конкурента. В частности, Трамп захотел закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.

Экс-президент заявил, что, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году США "многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России".

Из-за (...) российской мистификации, придуманной и оплаченной демократами и мошенницей Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении - невыгодном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной, - добавил Трамп.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В этот день жителей города призвали отказаться от посещения офисов и работать из дома. Государственный совет Женевы также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники и проводить любые демонстрации.

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