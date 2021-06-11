Парашютист приземлился на футбольное поле во время игры и получил желтую карточку

Футбольный матч проходил в рамках чемпионата Польши.

В Польше парашютист совершил посадку на футбольном поле, на котором в тот момент шла игра в рамках чемпионата страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Он приземлился прямо посреди футбольного поля, на котором в тот момент проходила игра между командами "Олимпия Ельбланг" и "Пиза Барчево".

В самый разгар матча одна из команд начала стремительную атаку на ворота оппонента, но ее прервал парашютист. Парашютист не справился с управлением. Сначала у него запуталась стропа, а потом и вовсе оборвалась, поэтому управлять парашютом мужчина больше не мог.

Матч приостановили на несколько минут, а арбитр игры вручил нарушителю желтую карточку, получив которую парашютист покинул поле.

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