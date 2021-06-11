Количество случаев COVID-19 возросло в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 399 096 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 205,

в городе Алматы – 137,

в городе Шымкенте – 40,

в Акмолинской области – 50,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 55,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 86,

в Карагандинской области – 173,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 37,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 13.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 656 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 217,

в городе Алматы - 198,

в городе Шымкенте - 194,

в Акмолинской области - 90,

в Актюбинской области - 85,

в Алматинской области - 50,

в Атырауской области - 112,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 115,

в Карагандинской области - 212,

в Костанайской области - 117,

в Кызылординской области – 14,

в Мангыстауской области - 35,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 31,

в Туркестанской области - 23.

⠀Всего в стране выздоровело 374 070 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!