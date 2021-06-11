Количество случаев COVID-19 возросло в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 399 096 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 205,
- в городе Алматы – 137,
- в городе Шымкенте – 40,
- в Акмолинской области – 50,
- в Актюбинской области – 20,
- в Алматинской области – 55,
- в Атырауской области – 63,
- в ВКО – 88,
- в Жамбылской области – 32,
- в ЗКО – 86,
- в Карагандинской области – 173,
- в Костанайской области – 35,
- в Кызылординской области – 18,
- в Мангистауской области – 47,
- в Павлодарской области – 37,
- в СКО – 21,
- в Туркестанской области – 13.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 656 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 217,
- в городе Алматы - 198,
- в городе Шымкенте - 194,
- в Акмолинской области - 90,
- в Актюбинской области - 85,
- в Алматинской области - 50,
- в Атырауской области - 112,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 115,
- в Карагандинской области - 212,
- в Костанайской области - 117,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангыстауской области - 35,
- в Павлодарской области - 91,
- в СКО - 31,
- в Туркестанской области - 23.
⠀Всего в стране выздоровело 374 070 человек от COVID-19
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