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Количество случаев COVID-19 возросло в Казахстане

Фото: РБК 11 июня 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 399 096 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 205,
  • в городе Алматы – 137,
  • в городе Шымкенте – 40,
  • в Акмолинской области – 50,
  • в Актюбинской области – 20,
  • в Алматинской области – 55,
  • в Атырауской области – 63,
  • в ВКО – 88,
  • в Жамбылской области – 32,
  • в ЗКО – 86,
  • в Карагандинской области – 173,
  • в Костанайской области – 35,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангистауской области – 47,
  • в Павлодарской области – 37,
  • в СКО – 21,
  • в Туркестанской области – 13.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 656 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 217,
  • в городе Алматы - 198,
  • в городе Шымкенте - 194,
  • в Акмолинской области - 90,
  • в Актюбинской области - 85,
  • в Алматинской области - 50,
  • в Атырауской области - 112,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 115,
  • в Карагандинской области - 212,
  • в Костанайской области - 117,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангыстауской области - 35,
  • в Павлодарской области - 91,
  • в СКО - 31,
  • в Туркестанской области - 23.

⠀Всего в стране выздоровело 374 070 человек от COVID-19

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