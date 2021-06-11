Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха

Зоозащитники подчеркнули, что на зверофермах – идеальная среда для распространения болезней, в том числе COVID-19.

Израиль стал первой страной в мире, полностью запретившей продажу изделий из меха, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил сайт организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA).

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиель 9 июня подписала постановление, которым запретила продажу натурального меха. Запрет вступит в силу в декабре этого года.

Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий, — заявила она, назвав использование меха и кожи животных аморальным и избыточным.

Гимлиэль также выразила надежду, что принятое решение сделает израильский рынок моды более экологически чистым.

Отмечается, что местные активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха с 2009 года. По данным организации, их деятельность поддерживали 86 процентов населения Израиля.

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