Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Еще одна область Казахстана перешла в ”зеленую” зону по КВИ

Фото: 24kz 11 июня 2021, 08:54

В "красной" зоне только город Нур-Султан.

Павлодарская область вышла из "желтой" зоны по коронавирусу и перешла в "зеленую", сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июня 2021 года.

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что вытворяют знаки зодиака в сексе
Как пахнут советские мультфильмы?