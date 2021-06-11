Названа главная ошибка при чистке зубов

Чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль, которая защищает от кариеса.

Как правильно чистить зубы, рассказала стоматолог Ханна Кинселла, сообщает zakon.kz.

Чистить зубы нужно, чтобы после приема пищи прошло 30 минут. Особенно после употребления продуктов, содержащих кислоты. Это связано с тем, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на некоторое время размягчить и ослабить зубную эмаль, чистка зубов в это время приведет к ее повреждению.

Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что считают, что важно как можно быстрее избавиться от остатков пищи, — сказала она газете Daily Express.

Нельзя прижимать крепко зубную щетку, чтобы не повредить зубы.

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