На одном из перекрестков Алматы ограничат движение  

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях.

В Алматы на день ограничат движение по перекрестку улиц Сатпаева и Наурызбай батыра, сообщает zakon.kz.

С 9:00 до 20:00 12 июня в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра в восточном направлении, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

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