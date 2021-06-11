Серьезное массовое ДТП произошло ночью в Талдыкоргане

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Пострадали два человека.
В Талдыкоргане минувшей ночью произошла серьезная авария с участием нескольких машин, передает zakon.kz.
Фото и видео с последствиями аварии появились в соцсетях.
ДТП произошло 10 июня около 22.00 часов в Талдыкоргане, на пересечении улиц Казахстанская - Жансугурова.
По предварительным данным, водительToyota Land Cruser, двигаясь по ул. Жансугурова в восточном направлении, на пресечении с ул. Казахстанская допустил столкновение с Lexus ES 300, водитель которой в это время поворачивал налево, на ул. Казахстанская. От удара по инерции Toyota отлетела в сторону и столкнулась с Nissan Cefiro и Ваз 21014, которые двигались по ул. Жансугурова в западном направлении, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы 18-летний водитель Toyota Land Cruser и 23-летний водитель Ваз 21014.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч.1 УК РК.
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