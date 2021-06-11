Назван город Казахстана, в котором семьи наименее крепки

Не спешат обручаться жители СКО.

Исследователи рассказали, где в Казахстане чаще всего разводятся и женятся, сообщает zakon.kz.

По данным Ranking.kz, в первом квартале 2021 года в стране зарегистрировали 32,3 тыс. браков. Это на 13,5% больше, чем годом ранее.

Кроме того, количество разводов сократилось сразу в 2,2 раза за год, до 4,6 тыс.

Больше всего браков заключили городские жители: 21,8 тыс. Разводятся горожане также чаще: 3,6 тыс. разводов.

В региональном разрезе наибольшее число браков приходится на Алматы: 12,4% от РК, или 4 тыс., — на 9,8% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Туркестанская (3,7 тыс. браков) и Алматинская (3,5 тыс. браков) области, - отметили аналитики.

Меньше всего браков заключили в Северо-Казахстанской области: всего 700, годовой рост — на 3,6%.

По количеству распавшихся браков первенство также удерживает Алматы: 669 разводов.

В тройке сомнительного первенства также оказались Алматинская (478 разводов) и Карагандинская (446 разводов) области. Меньше всего разводов зафиксировано в Кызылординской области — всего 97.

За весь 2020 год в брак вступили 128,8 тыс. человек.

Средний возраст мужчин, вступивших в первый брак, составил по стране 27,5 года; средний возраст женщин — 24,8 года.

Что касается разводов, большинство казахстанцев в 2020 году развелись, прожив в браке всего от 1 до 4 лет. Таких случаев зарегистрировали 14,7 тыс., - уточнили аналитики.

По прошествии 5–9 лет совместной жизни распались еще 13,5 тыс. браков. Не прожив в браке и года, развелись 2,3 тыс. пар.

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