Эффективна ли антикоррупционная научная экспертиза НПА

16 июня состоится вебинар "Антикоррупционная научная экспертиза – эффективный механизм превенции коррупционных нарушений в Республике Казахстан".

Дамы и господа!

16 июня в 11:00 часов по времени г.Нур-Султан приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Антикоррупционная научная экспертиза – эффективный механизм превенции коррупционных нарушений в Республике Казахстан".

Большинство нормативных правовых актов в РК (за некоторыми исключениями) проходят антикоррупционную экспертизу. Это сделано для того, чтобы путем устранения коррупциогенных норм исключить возможности для совершения коррупционных правонарушений недобросовестными гражданами, которые используют "лазейки" и несовершенство законодательства.

О том, как и кто проводит антикоррупционную экспертизу проектов НПА и каковы ее первые результаты поговорим в прямом эфире с Даулетом Байдельдиновым, д.ю.н., профессором, Академиком Академии ВШ, деканом юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби и Султаном Алимжановым, генеральным директором НИИ государства и права им. Г.Сапаргалиева.

Для участия в прямом эфире зарегистрируйтесь. Принимаем ваши вопросы по теме эфира.

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