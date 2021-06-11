РФ эвакуировала из сектора Газа россиян, украинцев и казахстанцев

Владимир Путин 20 мая подписал распоряжение об эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа по их желанию.

Россия эвакуирует из сектора Газа своих граждан и граждан стран СНГ, в том числе казахстанцев, передает zakon.kz.

По сообщению РИА Новости, два самолета МЧС со 112 гражданами РФ и стран СНГ вылетели из аэропорта Каира 4.25 и в 4.40 по московскому времени. Среди эвакуированных 84 россиянина, а также граждане Украины и Казахстана. Они перешли из сектора Газа в Египет через пограничный КПП "Рафах", затем на автобусах добрались до Каира.

Посол России в Египте Георгий Борисенко рассказал, что сейчас конкретных планов относительно каких-либо новых операций по эвакуации из сектора Газа нет.

Владимир Путин 20 мая подписал распоряжение об эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа по их желанию.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, выпустили примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри сектора Газа.

По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных авиаударов ЦАХАЛ, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

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