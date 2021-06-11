Убийство Айзады в Бишкеке. Обвиняемый рассказал, как похищали жертву 

Он рассказал, что с погибшим похитителем девушки был знаком пять-шесть месяцев.

В Бишкеке продолжается судебное разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой, сообщает zakon.kz.

По информации 24.kg, в ходе заседания обвиняемый Орузбек Нурумбетов рассказал, что с погибшим похитителем девушки Замирбеком Тенизбаевым был знаком пять-шесть месяцев.

Замирбек Тенизбаев рассказал, что два года дружит с Айзадой, потом попросил помочь украсть ее для того, чтобы жениться. Я согласился помочь. Мы встретили девушку на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова. Замирбек Тенизбаев сначала сказал, что сам поговорит с ней. Через некоторое время я взял ее за руку, она просила отпустить и села в машину. В машине сидела спокойно. Замир называл ее родной. Затем я вышел из салона авто. Через некоторое время написал Замирбеку, он сказал, что оба уже едут в сторону Оша. О том, что Айзада пропала, узнал из интернета. Написал Замиру, он сказал, что едет в сторону Оша. А через два часа меня задержали, — дал показания суду он.

Обвиняемый добавил, что у погибшей спрашивал, согласна ли она выйти замуж за Замирбека Тенизбаева, она ответила согласием.

Я спросил, почему так поздно женитесь? Айзада ответила, что Замир общается и с другими девушками, а сейчас они хотят пожениться. Я вышел из машины около 47-й колонии, — добавил подсудимый.

5 апреля возле кафе похитили девушку Айзаду Канатбекову для принудительного вступления в брак. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия после убийства этой девушки. Собравшиеся потребовали отставки главы МВД.

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