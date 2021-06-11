Только 6% школ заключили договор с охранными организациями - МВД

В РК вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, которые обеспечивают безопасность школ.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о работе по организации безопасности в школах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что во время проверок были выявлены нарушения почти у половины школ.

Несмотря на 100-процентное оснащение школ системами видеонаблюдения, почти половина из них не соответствуют установленным стандартам. Системами экстренного оповещения оснащены чуть больше трети школ, "тревожными кнопками" только 8%, ​системами контроля и управления доступом - 5%, турникетами - 4%, металлоискателями - 1%. Только 6% школ заключили договоры с охранными организациями, - сообщил глава МВД.

Министр напомнил, что совместно с Минобразования был разработан перечень запрещенных предметов к проносу в организации образования. Это оружие, ножи, кастеты, лезвия, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики. Правило начнет действовать с 13 июня.

Кроме того, вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ.

В настоящее время совместно с Министерством образования прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение организаций образования системами безопасности и по организации спецподготовки учеников и персонала к действиям при возникновении ЧС техногенного, природного характера и кризисных ситуаций, - заключил Тургумбаев.

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 9 человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников.

После этого случая казахстанские депутаты попросили усилить охрану объектов образования. В МВД заявили, что теперь безопасность в школах будет под контролем частных охранных организаций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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