Как казахстанцам попасть на отдых в Кыргызстан и Узбекистан

Казахстан постепенно увеличивает количество рейсов в Кыргызстан и Узбекистан.

В условиях пандемии казахстанцам проще всего отправиться на отдых к ближайшим соседям – в Кыргызстан и Узбекистан. Можно ли заехать в эти страны при наличии паспорта вакцинации и сколько дней разрешено находиться там без регистрации, рассказывает zakon.kz.

Для начала разберемся, могут ли казахстанцы выехать из Казахстана. В Погранслужбе КНБ сообщают, что граждане РК могут выехать заграницу один раз в 30 дней на любом транспорте без подтверждения какой-либо цели.

Если гражданин воспользовался правом выезда раз в 30 дней и по каким-то обстоятельствам ему вновь нужно выехать, то он должен подтвердить основание для выезда из РК. Им может служить учеба, уход за тяжелобольным членом семьи или близким родственником, похороны, лечение, работа, выезд на ПМЖ. При выезде нужно показать пограничникам документы, подтверждающие цель выезда.

Свободно пересекать границу могут сотрудники международных организаций, персонал дипломатической службы РК, члены их семей, водители-дальнобойщики и другие.

Правила для казахстанских туристов в Кыргызстане

В марте 2020 года из-за коронавируса Кыргызстан, как и многие страны, закрыл свои границы. В августе того же года республика открылась для граждан 31 страны, в их числе был и Казахстан.

Казахстанцам виза в КР не требуется, находиться на территории соседней республики они могут в течение 30 дней без регистрации. Для пересечения границы нужно предъявить удостоверение личности или загранпаспорт. Дети до 16 лет должны иметь общегражданский паспорт.

Попасть в КР можно на самолете и на машине.

Не получившим вакцину от коронавируса туристам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. В случае истечения срока теста анализы можно сдать прямо в аэровокзалах.

Если у казахстанца есть паспорт вакцинации, то его нужно предоставить в бумажном или цифровом формате. Вакцинированные путешественники могут прибывать воздушным транспортом с 19 июня, а автомобильным транспортом – с 12 июня.

Детям от пяти лет наличие отрицательного ПЦР-теста обязательно.

Как казахстанцам попасть в Узбекистан

Узбекистан закрыл границы в марте 2020 года, а открыл в октябре.

Казахстанцам в Узбекистан виза не нужна. Без регистрации на территории РУз можно находиться до семи дней. Чтобы получить регистрацию, можно обратиться в территориальный отдел виз и регистрации, в гостиницу или к частникам, которые сдают квартиру. Справку о регистрации нужно иметь при себе вплоть до убытия — сотрудники паспортного контроля могут ее потребовать при выезде из Узбекистана.

Попасть в Узбекистан можно воздушным и наземным транспортом. Чтобы пересечь границу необходимо предоставить только заграничный паспорт. Дети до 14 лет должны быть либо вписаны в паспорт одного из родителей, либо иметь свой документ.

Гражданам РК старше двух лет необходим отрицательный ПЦР-тест на русском или английском языке. Он должен быть сделан не ранее чем за трое суток до пересечения границы в лабораториях, отвечающих стандартам качества Узбекистана.

Посмотреть список можно здесь.

Казахстан постепенно увеличивает количество рейсов в соседние страны. К примеру, 31 мая был запущен рейс из Туркестана в Бишкек. 8 июня – из Алматы в Самарканд. Кроме того, планируется запустить рейсы по маршрутам "Алматы - Наманган", "Актау - Нукус", "Актобе - Нукус", "Актобе - Самарканд".

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