Разборки со стрельбой и погоней произошли в Жамбылской области

Участники конфликта использовали зарегистрированное оружие.

Ссора между мужчинами в Жамбылской области перешла в стрельбу и погоню на машинах, передает zakon.kz.

По информации Департамента полиции Жамбылской области, 9 июня в 21:20 часов в отдел полиции Меркенского района обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные лица пришли к ним на фазенду и один из них выстрелил в его брата.

По приезду на место происшествия было установлено, что на фазенде между ее хозяином и тремя местными жителями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин произвел выстрел в сторону хозяина пастбища из зарегистрированного гладкоствольного ружья.

Однако мужчина с ранением погнался за ними на своей автомашине, при столкновении водитель второго автомобиля от полученных ран скончался на месте ДТП, а его пассажир получил травму.

Мужчина с огнестрельным дробовым ранением верхних и нижних конечностей госпитализирован в ЦРБ с. Мерке.

Жанат Сулейменов отметил, что в настоящее время полицейскими все участники данного конфликта задержаны, проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства дела выясняются.

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