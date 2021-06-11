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Дороги возле озера Сайран в Алматы перекроют

Фото: kuban24.tv 11 июня 2021, 12:12

Корректируйте маршрут.

12-13 июня частично перекроют движение на дорогах для автотранспорта возле озера Сайран, сообщает zakon.kz.

В эти дни в Алматы будет проходить Чемпионат Казахстана по триатлону.

Организаторы мероприятия советуют корректировать маршрут движения.

Стоит отметить, что перекрытие дорог для подобных масштабных событий – мировая практика.

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