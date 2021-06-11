Дороги возле озера Сайран в Алматы перекроют

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Корректируйте маршрут.
12-13 июня частично перекроют движение на дорогах для автотранспорта возле озера Сайран, сообщает zakon.kz.
В эти дни в Алматы будет проходить Чемпионат Казахстана по триатлону.
Организаторы мероприятия советуют корректировать маршрут движения.
Стоит отметить, что перекрытие дорог для подобных масштабных событий – мировая практика.
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