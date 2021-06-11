В Кыргызстане мужчину хотят наказать за многоженство

Многоженство в Кыргызстане наказывается уголовно.

В Кыргызстане милиция завела дело на жителя Джалал-Абада за многоженство, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что в Джалал-Абаде начато досудебное производство в отношении мужчины, который женился во второй раз, не разведясь с первой женой. Следствие ведется по статье "Двоеженство или многоженство" УК КР.

Все началось с видео, которое появилось в Сети. Из него следует, что мужчина женится во второй раз. При этом на свадьбе присутствует его первая жена, с которой он еще не развелся, и двое детей.

Я желаю счастья сестре, а не сопернице. Будьте счастливы, - говорит первая супруга.

Его дети тоже выступили с поздравлениями.

Папа, будьте счастливы в обеих мирах, - сказал сын.

Напомним, многоженство в Кыргызстане наказывается уголовно. Жителя Джалал-Абада могут оштрафовать или привлечь к общественным работам.

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