Премьер-министр РК обсудил перспективы сотрудничества с министром из ОАЭ

Как наиболее перспективные были отмечены продовольственный сектор и АПК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил с министром продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Марьям Аль Мухейри состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, энергетической и других сферах, передает zakon.kz.

Во встрече приняли участие и представители крупного бизнеса ОАЭ – "Al Dahra Holding", "DP World", "Fish Farm" и др. Премьер-Министр РК отметил высокий уровень стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами.

За 4 месяца 2021 года взаимный товарооборот между РК и ОАЭ составил $276 млн., что на 13,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта из Казахстана в ОАЭ увеличился на 38,7% и достиг $247,8 млн.

В 2020 году, несмотря на беспрецедентное сокращение финансовых и капитальных рынков, объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в экономику Казахстана увеличился на 12,3% и составил $181,7 млн.

Аскар Мамин отметил, что с учетом фокуса правительства ОАЭ на обеспечении продовольственной безопасности, приоритетным направлением сотрудничества является совместная реализация проектов в сфере АПК. Глава правительства подчеркнул, что Казахстан является одним из наиболее перспективных производителей продукции АПК в мире.

По итогам 2020 года в рейтинге the Economist Intelligence Unit Казахстан по уровню продовольственной безопасности занял 32 место из 113, улучшив свои позиции на 16 пунктов по сравнению с 2019 годом.

Совместные инвестиционные проекты РК и ОАЭ предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью, а также большим потенциалом спроса в странах Персидского залива. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. При этом РК станет важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года, что будет способствовать дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

По результатам визита в РК делегации ОАЭ ведется работа по подготовке к реализации проектов по таким направлениям, как строительство птицефабрик ("Alel Agro" и "Al Dahra Holding"), молочно-товарных ферм ("Dinara Group" и "Al Dahra Holding"), производство говядины и баранины ("Nurym Group" и "Al Dahra Holding"), производство и переработка фруктов ("Amal Bio" и "Al Dahra Holding"), разведение и переработка рыбы ("Fish Farm"), производство и переработка зерновых ("Olzha Agro" и "Al Dahra Holding") и др.

По итогам переговоров подписано соглашение об основных условиях между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и компанией "DP World", предусматривающий сотрудничество в наращивании грузопотока и развитии транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана.

Во встрече приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, председатели правлений АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" Нурлан Сауранбаев, АО "Kazakh Invest" — Меиржан Юсупов, Казахстанского фонда прямых инвестиций — Нурлан Жакупов, посол РК в ОАЭ Мадияр Менилбеков и др.

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