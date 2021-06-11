Марсоход "Чжужун" прислал селфи с Марса

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
"Чжужун" проведет 92 дня на планете.
Китайский марсоход "Чжужун" отправил на Землю селфи и немного фото с Марса, сообщает zakon.kz.
По данным ТАСС, три снимка были сделаны собственными камерами марсохода.
А для "селфи" "Чжужуну" пришлось отъехать на около 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию.
Марсоход также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и другие снимки поверхности.
На фото посадочной платформы на ее борту можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года - панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун, - говорится в сообщении.
15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса.
Теперь "Чжужун" занимается исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.
Читайте также:
Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!