Глава МВД высказался о применении кеттлинга на митингах 

Полицейские всегда выпускают желающих покинуть место оцепления.

Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева спросили, считает ли он кеттлинг пыткой при задержании митингующих, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос, глава МВД отметил, что кеттлинг - это единая полицейская тактика блокирования и задержания массового скопления людей с помощью кордонов. И такая практика применяется во всем мире.Только в казахстанских приказах и инструкциях пишется не "кеттлинг", а называется это "блокировкой мест, где группа лиц нарушает общественный порядок".

Да, действительно, несколько раз мы блокировали места, где проводились несанкционированные митинги, но в то же время, в отличие от полицейских других стран, не было применения водометов, светошумовых гранат и других спецсредств. Наши полицейские всегда стоят без оружия, без дубинок, без газа, и просто своими физическими данными пресекают данные правонарушения, - отметил Тургумбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, полицейские всегда выпускают желающих покинуть место оцепления.

Пыток не было только по одной причине, что мы предоставляли всем гражданам, которые хотели, возможность выйти из блокировки. Предлагали также воду, пищу. Никакого насилия там не было. Такие мероприятия всегда обеспечиваются каретой скорой помощи и врачами, - уточнил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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