Версия Минсельхоза о картофеле: казахстанцы виноваты сами в росте цен

Люди хотят покупать свежий урожай.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров высказал свою версию роста цен на картофель в Казахстане. По его словам, казахстанцы сами не хотят покупать местный картофель, предпочитая ему импортный. Об этом он заявил на правчасе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время у нас на рынке картофель есть, не могу сказать, что нет. И прошлогодний картофель на рынках столицы продается по цене 200 тенге, однако люди хотят покупать свежий урожай и, например, этот картофель поступает из Узбекистана и Киргизии. Конечно, она сейчас дорогая. Сейчас наши хозяйства реализуют прошлогодний картофель, они не могут и дальше держать этот картофель. Кончено, люди хотят покупать свежий картофель, - сказал Омаров.

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Он также рассказал, какая работа проводится в направлении обеспечения внутреннего рынка картофелем. По его данным, совместно с министерством торговли и интеграции проводят встречи с товаропроизводителями сельхозпродукции.

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Мы им ставим требования, что если они будут получать субсидии, в том числе 30%, они должны держать продукцию для внутреннего рынка. Например, когда в прошлом году мы зерно и муку экспортировали и когда было опасение, что будет дефицит муки и зерна мы не преграждали им путь для экспорта, но создали условие, чтобы они 30% своей продукции оставили на внутреннем рынке для реализации, 70% они отправляли на экспорт. Такая работа у нас ведется по обеспечению продовольственной безопасности, - заключил глава МСХ.

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Оксана Скибан

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