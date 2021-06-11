"Оклеветать могут любого" - юрист Байбека призывает бороться с дезинформацией

По мнению Ташеновой, инициированное Бауыржаном Байбеком судебное разбирательство о защите чести, достоинства и деловой репутации послужит примером для всех, кого огульно и нагло оболгали.

В Алматы продолжаются слушания по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю. Адвокат Айжан Ташенова уверена, что иск экс-акима Алматы послужит ярким примером отстаивания своей правоты и честного имени в правовом поле, передает zakon.kz.

По мнению Ташеновой, инициированное Бауыржаном Байбеком судебное разбирательство о защите чести, достоинства и деловой репутации послужит примером для всех, кого огульно и нагло оболгали. Речь идет о так называемых "журналистских расследованиях" Жанболате Мамае и Инги Иманбаевой, в которых упоминаются некоторые чиновники и бизнесмены.

Подробно изучив "Мамаево досье", могу с ответственностью заявить, что ни одно из приведенных свидетельств не является доказательством выдвинутых обвинений. По сути, речь идет о мешанине из постов, публикаций в СМИ и анонимных телеграм-каналах, а также непонятных справок и не имеющих отношения к делу документов. С точки зрения закона и юридической практики – это бесполезные псевдодоказательства, не представляющие для суда никакого интереса. Что же предпринимают Ж.Мамай и И.Иманбаева в этой безвыходной для них ситуации? Как мы видим, во время процесса Ж.Мамай, И.Иманбаева и их три адвоката, заведомо зная, что все их обвинения построены на наглой лжи и бессовестном обмане, заблаговременно "признали свое поражение". При этом, используя грязные приемы и технологии, ответчики продолжают распространять лживую и порочащую истца информацию, сознательно манипулируя общественным мнением, а в ходе процесса "забалтывают" суд, превращая его в балаган, говорят обо всем, но только не по существу иска. Уверена, что после суда многие из тех, кого ответчики уже успели огульно и нагло оболгать, решаться подать в суд для защиты своей чести и достоинства по примеру Б.Байбек, - написала на своей странице в социальных сетях Ташенова.

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