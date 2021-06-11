Часть зданий на месяц отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы 

Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельной "Аэропорт".

Часть зданий в Турксибском районе Алматы на месяц отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 14 июня по 12 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц Ахметова – Закарпатская – Калмаржын – Огарева, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельной "Аэропорт".

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