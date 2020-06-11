Где обучить персонал для нефтегазовой отрасли?

Корпоративный учебный центр компании "ЛУКОЙЛ" открыт в 2011 году в поселке Ильинка.

В Казахстане быстрыми темпами развивается нефтегазовая отрасль. Ведется активная разработка шельфовых месторождений, строятся морские платформы и хранилища. Увеличивается и число персонала, работающего на таких объектах. От их профессионализма и подготовки зависит работа огромных добывающих и перерабатывающих комплексов.

Где брать подготовленный персонал и где обучить его необходимым навыкам, расскажут в Корпоративном учебном центре (КУЦ) ПАО "ЛУКОЙЛ".

Он построен специально для подготовки персонала, работающего на нефтегазовых предприятиях, в том числе и на морских объектах, нефтедобывающих платформах, передвижных буровых установках.

Это первое подобное учебное заведение в России. В центре эффективно сочетаются практическая и теоретическая подготовка персонала, проводятся тренировочные занятия с использованием современных тренажеров и симуляторов. Именно здесь на высоком качественном уровне готовят персонал для работы на нефтегазовых объектах.

Корпоративный учебный центр компании "ЛУКОЙЛ" открыт в 2011 году в поселке Ильинка Астраханской области, в непосредственной близости от комплексной транспортно-производственной базы, предназначенной для обслуживания морских объектов добычи нефти и газа в Северной части Каспийского моря. Рассчитан на обучение 2500 человек в год.

Учебные классы

Теоретические занятия проводятся в специализированных классах, оснащенных современными средствами обучения, учебно-методическим материалом и наглядными пособиями.

В учебном классе по спасению на воде слушатели получают информацию об основах спасения в случаях чрезвычайных ситуаций, по спасению на воде, как покидать вертолет при аварийном приземлении и приводнении. В классе есть адапционное посадочное кресло вертолета, на котором можно отработать навыки и алгоритм действий при аварийной ситуации.

Также есть учебный класс по оказанию первой медицинской помощи. Он оснащен наглядными пособиями и тренажерами.

Кроме того, в центре есть класс по противопожарной подготовке, где обучающиеся знакомятся со средствами пожаротушения, здесь также готовят специалистов по борьбе с пожарами на нефтедобывающих объектах и морских платформах. Сотрудники также получают знания по действиям при эвакуации персонала.

Вместе с тем сотрудники учатся обращаться с дыхательными аппаратами, собирать и разбирать их, выявлять неисправности и устранять их.

В компьютерном классе по информационно-технической подготовке на автоматизированных рабочих местах с помощью интерактивных программ тестируют знания учащихся.

Кроме того, в классе расположен учебный тренажерный комплекс, где можно научиться навыкам управления оборудованием, технологическом процессом и оборудованием нефтегазовых комплексов.

Особое внимание в центре уделяется психологической подготовке персонала на практических занятиях. Проводятся тренировки стрессоустойчивости, учат навыкам эмоциального контроля, действиям в условиях паники.

Есть в центре и пожарный полигон с вертолетной площадкой, где на практике отрабатываются полученные знания и навыки по пожаротушению и аварийной посадки вертолета, эвакуации пассажиров.

На открытой пожарной тренажерной площадке проводятся занятия по использованию первичных средств пожаротушения, работе с пожарными рукавами и гидрантами. Здесь создаются реальные условия, при которых придется действовать при нештатных и аварийных ситуациях.

На специальных тренажерах в центре также готовят промышленных альпинистов. На практических занятиях отрабатываются навыки работы со снаряжением и оборудованием для выполнения технологических операциях и страховке на высоте. Учатся технике спуска и подъема по закрепленной веревке и передвижению по пространственным конструкциям и объектам.

Уникальный тренажерный комплекс с бассейном позволяет отработать навыки поведения в экстремальных ситуациях на воде, спасению тонущих и пострадавших с вертолета. Бассейн оснащен волновой установкой и ветровыми пушками, системой дождя, которые создают максимально приближенные к реальности условия, в которых придется действовать персоналу в случае ЧП.

Самое сложное - это авакуация из потерпевшего аварию вертолета при неблагоприятных погодных условиях – при грозе, штормовом ветре и волне более 1 метра.

На время обучения сотрудники располагаются в комфортабельной гостинице, рассчитанной на 60 человек. Здесь есть тренажерный зал с многочисленными функциональными и силовыми комплексами, беговыми дорожками, велотренажерами.

После тренировки учащиеся могут отдохнуть в сауне и сыграть в бильярд.

Корпоративный учебный центр аккредитован различными международными организациями (OPITO, JOIFF, Donut) и ведет подготовку персонала для предприятий Группы "ЛУКОЙЛ" и сторонних организаций, в числе которых как иностранные, так и российские нефтегазодобывающие предприятия (НК "Роснефть", ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть" и другие). В центре также проходят обучение сотрудники пограничной службы РФ, Федеральной Службы Безопасности РФ, РМРС, Ростехнадзора.

Учебный центр с 2014 года является членом международной организации JOIFF (Ирландия, Дублин), ведущей контроль за пожароопасными ситуациями в мире, а с 2015 года — членом международного форума IWCF (контроль за скважиной).

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