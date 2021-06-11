Гибель Асель Айтпаевой в Грузии: следствие идет в Казахстане и Грузии

Правоохранители Казахстана и Грузии работают в тесном контакте.

Глава Министерства внутренних дел Ерлан Тургумбаев прокомментировал ход следствия по факту гибели нашей соотечественницы Асель Айтпаевой в Грузии, передает zakon.kz.

Как сообщил Тургумбаев, следствие по делу проводится в Казахстане и Грузии.

По данному уголовному делу у нас был проведен ряд следственных действий, возбудили о торговле людьми. Основной обвиняемый у нас сейчас задержан, арестован, находится под следствием, проводится ряд следственных действий. В то же время, по факту доведения до самоубийства в Грузии грузинскими коллегами проводится расследование. Мы в тесном контакте работаем с полицией Грузии. Но в то же время, я еще хотел бы здесь обозначить, что материалы расследования до окончания следственных действий я просто не могу огласить. Следствие продолжается в тесном контакте с нашими коллегами, - сказал Тургумбаев.

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26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью Асель успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой. В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Помимо этого полиция Нур-Султана задержала дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова. Его обвиняют в торговле людьми. СМИ сообщали, что девушку продали Мейрбекову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

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