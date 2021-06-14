15 июня истекает срок представления налоговой отчетности

Также истекает срок предоставления расчета за структурные подразделения.

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что 15 июня 2021 года истекает срок представления Декларации по акцизу по ф. 400.00, сообщает zakon.kz.

Также истекает срок предоставления расчета за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, по ф. 421.00 за апрель 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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