Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции в Алматы

Им стал Мурат Ахметов.

Мурат Ахметов назначен руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы, сообщает zakon.kz.

Нового руководителя представил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова, кандидат юридических наук.

С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области.

В 2005-2007 годы начальник департамента Генеральной прокуратуры РК.

С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре г. Нур-Султан, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

В 2014-2016 годах был руководителем Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области.

До нынешнего назначения являлся руководителем 1 Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

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