Каким будет Евро-2020: гид по континентальному первенству

Это первый чемпионат Европы по футболу, который был перенесен в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

11 июня матчем между сборными Италии и Турции стартует финальный турнир чемпионата Европы по футболу, передает zakon.kz.

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Предыстория

Еще задолго до своего начала Евро-2020 был обречен стать самым необычным чемпионатом Европы за все время его проведения, берущего отсчет с 1960 года. К нему во многих смыслах подходит определение "впервые".

По случаю 60-летия с момента первого континентального первенства турнир 2020 года планировалось впервые в истории провести в различных крупных городах Европы. Такое решение было принято 6 декабря 2012 года на исполкоме УЕФА в Лозанне. При этом сразу же было объявлено, что следующий турнир, Евро-2024 во Франции, пройдет в обычном формате.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки его проведения сдвинулись на год - с 11 июня по 11 июля 2021-го. При этом, как и летние олимпийские игры в Токио, футбольные соревнования в маркетинговых целях сохранят в названии приставку "2020".

Это первый чемпионат Европы по футболу, который был перенесен в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Существовала вероятность, что он пройдет при пустых трибунах, но все же УЕФА принял решение о том, что зрители будут допущены на матчи турнира, однако на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составит не более 50 процентов.

Кроме того, впервые в истории турнира будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR.

Формат

На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные, в результате жеребьевки разбитые на 6 групп по 4 команды в каждой. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств. В первоначальном списке значилось на один стадион больше, однако власти Ирландии отказались от идеи проводить свою часть турнира в столице страны Дублине, вследствие чего ирландская часть турнира перенесена в Санкт-Петербург. Кроме того, испанские матчи Евро-2020 пройдут не в Бильбао, как планировалось изначально, а в Севилье.

В первый раунд плей-офф (1/8 финала) выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды из числа тех, которые в своих квартетах стали третьими. Начиная с этой стадии, команды будут проводить матчи по олимпийской системе - на вылет. Финальный матч Евро-2020 состоится на легендарной лондонской арене "Уэмбли".

Фавориты

Главные претенденты на завоевание континентального "золота" традиционны: сборные Франции, Бельгии, Англии, Испании, Италии, Германии и Португалии, именно в такой последовательности, в соответствии с котировками букмекеров.

Примечательно, что Францию, Германию и Португалию (вместе с Венгрией) на Евро-2020 жребий свел в одну четверку. В таких случаях принято говорить, что это "группа смерти", что не лишено оснований – друг с другом будут соперничать победители двух последних чемпионатов мира (Германия – ЧМ-2014, Франция – ЧМ-2018) и действующий обладатель континентального титула (Португалия – Евро-2016).

Из команд второго эшелона способны приятно удивить Нидерланды, пропустившие два крупных турнира подряд, а также сборные Хорватии, Турции и, пожалуй, Дании.

Деньги

Все участники Евро-2020 автоматически получат по 9,25 млн евро, вне зависимости от результата, показанного на турнире. Победы на групповом этапе дополнительно принесут по 1,5 млн, ничьи — по 750 тыс. Выход в 1/8 финала стоит 2 млн, в четвертьфинал — 3,25 млн. Полуфиналисты получат 5 млн, вице-чемпион — 7 млн, а победитель — 10 млн евро. Таким образом, теоретически обладатель трофея сможет заработать 34 млн евро. Правда, для этого ему будет необходимо выиграть все семь матчей.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на первую игру: победа Турции - 8.6, победа Италии - 1.5, ничья - 4.1.

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