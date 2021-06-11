Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 8:00 часов 14 июня до 8:00 15 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязев – Сейфуллина, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

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