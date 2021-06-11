В Уральске решили объявить чрезвычайную ситуацию

Обсуждение проекта займет две недели.

Аким Уральска решил объявить в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, сообщает zakon.kz.

Абат Шыныбеков связывает это с обнаружением сильнодействующего ядовитого вещества.

Проект опубликован на сайте открытых НПА.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима Уральска Мулкай М. и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающих из данного решения, - говорится в сообщении.

Проект был опубликован 10 июня, его обсуждение займет две недели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!