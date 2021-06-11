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В Уральске решили объявить чрезвычайную ситуацию

Фото: gstatic.com 11 июня 2021, 16:56

Обсуждение проекта займет две недели.

Аким Уральска решил объявить в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, сообщает zakon.kz.

Абат Шыныбеков связывает это с обнаружением сильнодействующего ядовитого вещества.

Проект опубликован на сайте открытых НПА.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима Уральска Мулкай М. и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающих из данного решения, - говорится в сообщении.

Проект был опубликован 10 июня, его обсуждение займет две недели.

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