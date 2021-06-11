В Казахстане с 1 июля вводится система учета электронных путевых листов

Для работы в данной системе перевозчикам грузов и пассажиров, грузоотправителям, грузополучателям, автовокзалам необходимо пройти регистрацию.

С 1 июля в Казахстане запустят Единую систему учета транспортных документов. Как именно будет работать эта система, для чего она вводится, zakon.kz рассказали в МИИР РК.

Как пояснили в ведомстве, Единая система управления транспортными документами (ЕСУТД) – это информационная система обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

Система будет доступна по адресу esutd.gov.kz, размещенному на государственной платформе.

Для работы в данной системе лицам, являющимися участниками перевозочного процесса (перевозчики грузов и пассажиров, грузоотправители, грузополучатели, автовокзалы) необходимо пройти регистрацию, - сообщили в министерстве

Основными задачами внедрения ЕСУТД являются:

упрощение процедуры оформления перевозочных документов для участников перевозочного процесса.

автоматизация оборота товарно-транспортных накладных и путевых листов, медицинского освидетельствования, и перевод сопроводительных документов в электронный формат

повышение безопасности перевозок грузов и пассажиров

повышение прозрачности перевозческой деятельности.

Какой транспорт будет участвовать в ЕСУТД

Согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным приказом министра по инвестициям и развитию РК от 25 мая 2021 года при оформлении путевого листа и товарно-транспортной накладной на грузовое АТС с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонн перевозчик и грузоотправитель обеспечивает его регистрацию в ЕСУТД.

Кроме того, при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и багажа перевозчик оформляет путевой лист в форме электронно-цифрового документа по форме, согласно приложению 2 к Правилам перевозки пассажиров и багажа и регистрирует в Единой системе управления транспортными документами, - пояснили в МИИР.

При этом перевозчик, осуществляющий нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа не позднее двух часов до начала осуществления перевозок оформляет путевой лист в Единой системе управления транспортными документами.

Необходимо отметить, что данные меры позволят участникам перевозочного процесса не оформлять бумажные документы в нескольких экземплярах, в случае оформления в электронном формате в ЕСУТД, - сказали в МИИР.

Система дает возможность совершать следующие процедуры:

Регистрация пользователя в системе (у пользователя появляется личный кабинет); Перевозчик создает путевой лист и отправляет водителю на исполнение (путевой лист можно вручить водителю в электронном виде где бы он не находился); Грузоотправитель перед погрузкой АТС ставит отметку в ЭПЛ о времени прибытия АТС (обеспечивает прозрачность и учет фактической работы водителя); Грузоотправитель формирует ЭТТН (нет необходимости создавать по несколько экземпляров для всех участников перевозок); Подписывает и отправляет на согласование Перевозчику (значительное сокращение времени оформления документов, за счет экономии времени на пересылку бумажных документов); Перевозчик согласовывает и подписывает ТТН (значительное сокращение времени оформления документов, за счет экономии времени на пересылку бумажных документов); Грузополучатель принимает груз, ставит отметку в системе «получил груз» (обеспечивает прозрачность и учет фактической работы водителя ); Перевозчик после приезда АТС в конечный пункт, ставит отметку о завершении ПЛ (дата и время, обеспечивает прозрачность и учет фактической работы водителя).

С руководством пользователя ЕСУТД и видеоинструкцией можно ознакомиться на официальном сайте esutd.gov.kz.

Для того, чтобы стать участником Единой системы, необходимо иметь доступ в Интернет и пройти простую процедуру регистрации путем внесения требуемых данных выполнив вход в систему.

Между тем в министерстве отметили, что для тех, кто не зарегистрируется в единой системе, предусматривается административная ответственность за нарушение правил перевозок грузов (ст. 571, ч. 2-1) и пассажиров (ст. 571, ч. 2-1), предусмотренных в КоАП РК. Штраф составляет от 5 до 25 МРП. 1 МРП составляет 2917 тенге.

При этом связанных с внедрением электронных ТТН и путевых листов дополнительных норм, ужесточающих ответственность, не предусмотрено.

Подготовила Лариса Черненко

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